«Куньлунь» — «Салават»: Шустр ударил Умарка в голову и получил «5+20»

«Салават Юлаев» победил «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Николая Цулыгина. Матч был сыгран в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады.
В концовке третьего периода защитник «драконов» Андрей Шустр жёстко атаковал форварда «Салавата» Линуса Умарка. Судьи выписали чешскому хоккеисту штраф «5+20».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Счёт во встрече открыл защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Михаил получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Окончательный счёт установил Максим Майоров, реализовавший большинство. Голкипер уфимцев Юха Метсола впервые в сезоне отыграл на ноль.
- 4 сентября 2019
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