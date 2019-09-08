Джек Хьюз прокомментировал первый гол в составе «Нью-Джерси»

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз прокомментировал гол в матче турнира проспектов с «Баффало Сэйбрз» (4:6). Эта шайба стала первой для американского нападающего за карьеру в «дьяволах».

«Было приятно попасть в протокол, но у меня было по меньшей мере пять или шесть других шансов, и я должен был реализовать еще хотя бы один или два. Играл я нормально. Это был первый матч сезона, так что это просто строительный блок. Основной задачей было снова почувствовать ноги, вернуться в игровой режим. Соперник играл намного лучше. Нам, в общем, повезло забить четыре гола и пропустить только шесть», – цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.

Видео гола можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Дэвилз».