Джек Хьюз прокомментировал первый гол в составе «Нью-Джерси»
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз прокомментировал гол в матче турнира проспектов с «Баффало Сэйбрз» (4:6). Эта шайба стала первой для американского нападающего за карьеру в «дьяволах».
«Было приятно попасть в протокол, но у меня было по меньшей мере пять или шесть других шансов, и я должен был реализовать еще хотя бы один или два. Играл я нормально. Это был первый матч сезона, так что это просто строительный блок. Основной задачей было снова почувствовать ноги, вернуться в игровой режим. Соперник играл намного лучше. Нам, в общем, повезло забить четыре гола и пропустить только шесть», – цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.
Видео гола можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Дэвилз».
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