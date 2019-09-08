КХЛ увеличила посещаемость матча «Куньлуня» с «Салаватом» на 2 тыс. человек

Континентальная хоккейная лига внесла изменения в протокол матча «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» (0:2), который состоялся 4 сентября.
Коррективы касаются количества зрителей на трибунах, которые посетили матч в Шэньчжэне. 18-тысячный стадион в этом городе был специально построен к Универсиаде. Изначально в протоколе была занесена информация о 800 зрителей, впоследствии цифру изменили на 2800 человек. На первой игре с участием «Куньлуня» и «Салавата» было 3500 человек. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что к китайскому клубу будут применены санкции.
По данным официального сайта КХЛ, посещаемость третьего матча «драконов» в Шэньчжэне с «Барысом» (1:0) составила 6253 зрителя. Китайский клуб проведёт ещё три матча на арене в Шэньчжэне.
- 8 сентября 2019
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