Пулккинен о победе над «Спартаком»: наконец-то первая победа!

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен прокомментировал результат матча со «Спартаком», завершившийся со счётом 5:4.



«Наконец-то мы одержали первую победу. Первые три матча были похожи друг на друга, но мы не могли ничего добиться. Сегодня была такая же игра, вратарь подтащил, забили в большинстве. В прошлом году были проблемы с тем, чтобы забивать, сейчас ещё рано говорить об этом. Нам удаётся забивать, будем продолжать в том же духе.



6 матчей подряд с голами? Чувствую себя хорошо, мне нравится быть в Минске, играть в этой лиге. Просто получаю удовольствие, когда тебе всё нравится – всё получается. Нужно меньше ошибаться, играть умнее, не допускать обрезов. Александр Осипков сыграл великолепно, в конце выручил нас, и мы смогли вырвать победу», — приводит слова Пулккинена пресс-служба КХЛ.

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