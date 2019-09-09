Вратарь минского «Динамо» Осипков: хотелось чуть ли не из штанов выпрыгнуть

Вратарь минского «Динамо» Александр Осипков прокомментировал итоги дебютного матча в КХЛ против «Спартака» (5:4).



«Было очень много эмоций в начале игры. Пришлось тяжело, но ребята подбадривали. Спасибо им за это!



Нам нужна была эта победа. Надо было почувствовать то, к чему мы идём. А идём мы к тому, чтобы от игры к игре побеждать по ходу всего сезона. В первую очередь надо было обязательно почувствовать вкус победы.



Сразу после финальной сирены хотелось чуть ли не из штанов выпрыгнуть, настолько из меня били эмоции. Даже на последних минутах не молчал, а часто кричал парням, подсказывал.



Я слышал своё имя и с трибун! Спасибо за такую поддержку. Это очень важно для меня и команды. Поддержали, придали нам импульс. А мы постарались порадовать их в ответ.



Надеюсь, снова порадуем болельщиков на домашнем матче с «Сибирью». Было бы здорово, если бы болельщики пришли и поддержали нас. Это очень сильно помогает всей команде. Хочется от матча к матчу заполнять арену по максимуму и радовать всех нашей игрой», – приводит слова Осипкова пресс-служба «Динамо».

Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20