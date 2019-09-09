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Стали известны имена лучших игроков недели в КХЛ

Стали известны имена лучших игроков недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов первой недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), в трёх гостевых матчах одержавший две победы. В поединке с «Куньлунь Ред Стар» 4 сентября голкипер уфимского клуба отыграл на ноль, в матче с китайским клубом 3 сентября завершил основное время вничью. Метсола отразил 95,83% бросков при коэффициенте надёжности 1,30.

Лучшим защитником стал Яков Рылов («Спартак»), в четырёх матчах набравший 3 (2+1) очка. Защитник московского клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+6".

Лучшим нападающим признан Теэму Пулккинен («Динамо» Мн), в четырёх матчах забросивший четыре шайбы и отметившийся результативной передачей. Финский форвард «Динамо» забивал голы в каждом из проведённых матчей.

Лучшим новичком признан нападающий Игорь Мартынов («Динамо» Мн), в четырёх матчах отметившийся четырьмя результативными передачами.

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