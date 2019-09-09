«Салавату Юлаеву» не поступало предложений от представителей Бурдасова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал возможное приглашение нападающего Антона Бурдасова. Напомним, форвард летом хотел перейти в НХЛ, но не получил контракта и ищет работу в КХЛ.
«На сегодняшний момент нам не поступало конкретных предложений от представителей Антона Бурдасова», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
Ранее возможный переход Бурдасова прокомментировали «Чемпионату» в «Авангарде» и «Металлурге».
- 9 сентября 2019
-
16:00
-
15:38
-
15:20
-
15:16
-
14:58
-
14:34
-
14:08
-
13:59
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:07
-
12:59
-
12:43
-
12:00
-
11:56
-
11:19
-
10:42
-
10:20
-
09:55
-
09:38
-
09:17
-
09:07
-
09:05
-
08:26
-
08:20
-
07:29
-
00:30
-
00:00
- 8 сентября 2019
-
23:31
-
23:18
-
23:04
-
22:53
-
22:48
-
22:42