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«Салавату Юлаеву» не поступало предложений от представителей Бурдасова

«Салавату Юлаеву» не поступало предложений от представителей Бурдасова
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал возможное приглашение нападающего Антона Бурдасова. Напомним, форвард летом хотел перейти в НХЛ, но не получил контракта и ищет работу в КХЛ.

«На сегодняшний момент нам не поступало конкретных предложений от представителей Антона Бурдасова», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

Ранее возможный переход Бурдасова прокомментировали «Чемпионату» в «Авангарде» и «Металлурге».

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