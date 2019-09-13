Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Билялетдинов рассказал, почему считает себя счастливым тренером

Билялетдинов рассказал, почему считает себя счастливым тренером
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями после того, как под своды арены казанского клуба подняли его именной тренерский стяг.

«У меня сегодня есть хорошая возможность поблагодарить болельщиков за поддержку, которую я ощущал в течение многих лет. Награда — это не только моя заслуга, но и всех нас. Спасибо всем ребятам, с которыми мне посчастливилось работать. Я счастливый тренер, у меня были классные ребята, они всегда были преданы хоккею и честны. Нашей команде я хочу пожелать успехов, удачи и больших побед!» — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса»

64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также в период с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды брал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).

«Ак Барс» поднял тренерский стяг Билялетдинова под своды домашней арены
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент