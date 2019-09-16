У «Авангарда» очередная травма. Выбыл Сергей Широков
Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Широков выбыл из-за травмы на неопределённый срок, сообщила пресс-служба финалиста последнего Кубка Гагарина. Напомним, помимо Широкова у «Авангарда» не могут играть из-за повреждений Алексей Емелин, Коди Франсон, Денис Зернов и Артём Манукян.
«Нападающий Сергей Широков получил травму в матче с „Торпедо“, сроки возвращения на лёд пока неизвестны», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Авангарда».
В нынешнем регулярном чемпионате 33-летний Широков принял участие в шести матчах, отметившись 4 (1+3) баллами при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафа. В среднем форвард проводил на площадке около 17,5 минут за игру.
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