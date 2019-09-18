Уилер: успехи Лайне не только его заслуга. В НХЛ у всех своя роль

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер ответил на слова форварда Патрика Лайне, который в финской прессе пожаловался, что в прошлом сезоне ему не давали играть в первом звене команды.

«Лайне – один из наших лучших игроков, он постоянно играет в первой бригаде большинства. По этому показателю мы одни из лучших в лиге, и в этом есть большой вклад Пэтти. Он молодой парень, который за три года добился больших успехов, но я могу точно сказать, что это не только его заслуга. Перед тем, как попасть в НХЛ, большинство ребят были лидерами своих команд. Естественно, все ждут, что в НХЛ будет так же, но здесь у всех есть своя роль», — сказал Уилер в интервью клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «-24». В шести матчах плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка.

Главный тренер «Виннипега» — Лайне: с Шайфли и Уилером и я бы забил 50