Шнайдер – о голе Мальцева: эффектно, надеюсь, об этой шайбе будут много говорить

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер прокомментировал красивый гол российского нападающего команды Михаила Мальцева в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» во время предсезонного матча Национальной хоккейной лиги.
«Это было очень эффектно. Он габаритный парень, но с очень мягкими руками, и вы видели, как он умеет контролировать шайбу и держать равновесие, даже на коленях. Мы видели немало таких голов в последние годы, хотя это только предсезонка. Надеюсь, об этой шайбе будут много говорить и она поможет «Дэвилз» попасть в разные хайлайты», — приводятся слова Шнайдера на официальном сайте «Нью-Джерси».
«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» со счётом 4:3. Результативными действиями по ходу матча отметились россияне Артемий Панарин («Дэвилз») и Никита Гусев («Рейнджерс»), забросившие дебютные шайбы за свои клубы.
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