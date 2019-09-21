Первый номер драфта Хьюз забил Лундквисту после выхода один на один

Команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» провели выставочный матч с целью подготовки к грядущему сезону, который стартует 2 октября. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «дьяволов».
«Нью-Джерси» открыл счёт на первых секундах встречи после того, как нападающий Джек Хьюз реализовал выход один на один с опытным голкипером Хенриком Лундквистом. На прошедшем драфте НХЛ Хьюз был выбран под первым номером.
Посмотреть видео гола можно на канале Sportsnet в YouTube.
В составе проигравших одну из шайб забросил российский форвард Владислав Наместников. Ему ассистировал соотечественник Павел Бучневич. У победителей по 2 (1+1) очка набрали Хьюз и Тэйлор Холл. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин участия в матче не принимал, так как ранее получил небольшую травму.
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