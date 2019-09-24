Назаров: у Мактавиша изначально не пошло, видимо, КХЛ стала для него чужой

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал отставку Крэйга Мактавиша с должности главного тренера «Локомотива».

«Локомотив» всегда был большой командой и клубом с амбициями. Но у Мактавиша изначально не пошло. Видимо, КХЛ стала для него чужой лигой, он так и не понял здешних условий и требований. Я смотрел несколько матчей ярославцев и результаты, конечно, не впечатляют. Тем более когда речь идёт о топ-клубе. Могу только пожелать коллеге удачи в дальнейшей работе, которая, наверное, будет уже в Северной Америке.

Обдумал бы я предложение «Локомотива», если бы таковое поступило? Знаете, я работал во многих амбициозных командах, в которых ставка делалась в том числе и на молодёжь. Поэтому готов к новому вызову, если в меня поверят», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Локомотив» отправил в отставку Крэйга Мактавиша