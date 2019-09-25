«Трактор» проиграл три матча подряд с разницей шайб 1-10

Челябинский «Трактор» на домашнем льду потерпел разгромное поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:6.



Для подопечных Петериса Скудры поражение стало третьим подряд при разнице заброшенных и пропущенных шайб 1-10.



«Трактор» провалил старт встречи с «Ак Барсом», пропустив четыре шайбы за десять с половиной минут. Авторами заброшенных шайб стали Патрис Кормье, Кирилл Петров и Вячеслав Основин, оформивший дубль. «Трактор» произвёл замену вратаря, Ивана Федотова заменил Василий Демченко. Во втором периоде челябинская команда пропустила ещё дважды, точными бросками отметились Андрей Педан и Данис Зарипов, после чего хозяева произвели обратную замену вратаря. Больше в матче голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн.



«Трактор» потерпел поражение от «Ак Барса» с разгромным счётом 0:6