«Трактор» проиграл три матча подряд с разницей шайб 1-10

Челябинский «Трактор» на домашнем льду потерпел разгромное поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:6.
Для подопечных Петериса Скудры поражение стало третьим подряд при разнице заброшенных и пропущенных шайб 1-10.
«Трактор» провалил старт встречи с «Ак Барсом», пропустив четыре шайбы за десять с половиной минут. Авторами заброшенных шайб стали Патрис Кормье, Кирилл Петров и Вячеслав Основин, оформивший дубль. «Трактор» произвёл замену вратаря, Ивана Федотова заменил Василий Демченко. Во втором периоде челябинская команда пропустила ещё дважды, точными бросками отметились Андрей Педан и Данис Зарипов, после чего хозяева произвели обратную замену вратаря. Больше в матче голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн.
- 25 сентября 2019
-
19:44
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:17
-
19:14
-
19:06
-
18:50
-
18:23
-
18:18
-
18:12
-
18:07
-
17:48
-
17:41
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
16:30
-
16:13
-
16:11
-
15:40
-
15:34
-
15:30
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:01
-
12:41
-
12:25
-
12:11
-
12:00
-
11:33