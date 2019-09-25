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«Трактор» проиграл десять подряд матчей на домашней арене

«Трактор» проиграл десять подряд матчей на домашней арене
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашнем льду был разгромлен казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:6.

«Трактор» остаётся единственной командой в нынешнем чемпионате, не побеждавшей в родных стенах. С учётом прошлого сезона челябинский клуб проиграл десять подряд матчей на «Арене-Трактор», последняя домашняя победа датирована 2 февраля.

Подопечные Петериса Скудры провалили начало встречи с «Ак Барсом», пропустив четыре шайбы за десять с половиной минут. Авторами заброшенных шайб стали Патрис Кормье, Кирилл Петров и Вячеслав Основин, оформивший дубль. «Трактор» провёл замену вратаря — Ивана Федотова заменил Василий Демченко. Во втором периоде челябинская команда пропустила ещё дважды, точными бросками отметились Андрей Педан и Данис Зарипов, после чего хозяева провели обратную замену вратаря. Больше в матче голов забито не было. Сухой матч — у голкипера «Ак Барса» Адама Рейдеборна.

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