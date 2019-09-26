Основин: положительные эмоции от Челябинска, приятно забивать родной команде

Нападающий казанского «Ак Барса» Вячеслав Основин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с челябинским «Трактором» (6:0).
«Эмоции положительные, в Челябинск всегда приезжаю с настроением. На матч приходят куча друзей, родители и близкие. Играть одно удовольствие. Было особенное желание обыграть «Трактор», приятно забивать родной команде. И в принципе забрасывать шайбы всегда приятно. События в матче развивались не неожиданно. Все вышли биться, заряженные, выигрывать. Чуть повезло, забросили быстрые шайбы, поэтому такой результат. То, что с меня сняли первый гол, даже не расстроился. Меня в тот момент даже на площадке не было! Это забил Миша Глухов», — цитирует Основина официальный сайт КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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