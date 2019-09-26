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Гол Анисимова в меньшинстве помог «Оттаве» разгромить «Ванкувер»

Гол Анисимова в меньшинстве помог «Оттаве» разгромить «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ 0

«Оттава Сенаторз» победил «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счётом 6:2 (1:2, 2:0, 3:0) в пользу гостей.

Пятую шайбу «Сенаторз» забросил Артём Анисимов. Российский форвард отличился в меньшинстве, воспользовавшись передачей нападающего Тайлера Энниса.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

31-летний Анисимов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. Россиянин проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч. Контракт Анисимова с годовой зарплатой $ 4,55 млн будет действовать ещё два сезона.

Анисимов забил свой первый гол за «Оттаву» отличным броском с неудобной руки
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