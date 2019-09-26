Узбекистан, Алжир и ещё три страны вступили в Международную федерацию хоккея

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о включении в свои ряды пяти новых федераций хоккея. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

26 сентября к организации присоединились Ассоциация хоккея Алжира, а также федерации хоккея Узбекистана, Колумбии, Ливана и Ирана. Отныне сборные перечисленных стран смогут принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. Также было подтверждено членство Федерации хоккея Греции.

Ранее сообщалось, что достигнута предварительная договорённость о проведении выездных матчей КХЛ на ледовой площадке, отвечающей всем мировым стандартам проведения хоккейных поединков в столице Узбекистана. Матчи КХЛ должны позволить Узбекистану обозначить собственное присутствие на международной хоккейной карте.

КХЛ договорилась о проведении выездных матчей в Ташкенте