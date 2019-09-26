Панарин тренируется в звене с Хауденом, Кравцов — с Зибанеджадом

Стали известны сочетания звеньев «Нью-Йорк Рейнджерс» на очередной тренировке. Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».



Нападающий Артемий Панарин работает в звене с Павлом Бучневичем и Бреттом Хауденом, а Виталий Кравцов — с Микой Зибанеджадом и Филипом Хитилом. Владислав Наместников тренируется в тройке с Бренданом Лемье и Лиасом Андерссоном.



25 сентября «Рейнджерс» обыграли в предсезонном матче «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1. Кравцов отметился первым голом в составе «синерубашечников», а Панарин забросил две шайбы.



Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.

Гол Панарина и Бучневича — это шедевр! Они начали комбинацию от своих ворот Фанаты «Рейнджерс» были в восторге. Наши игроки показали им, что такое русская школа хоккея.