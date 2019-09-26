Панарин тренируется в звене с Хауденом, Кравцов — с Зибанеджадом
Стали известны сочетания звеньев «Нью-Йорк Рейнджерс» на очередной тренировке. Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».
Нападающий Артемий Панарин работает в звене с Павлом Бучневичем и Бреттом Хауденом, а Виталий Кравцов — с Микой Зибанеджадом и Филипом Хитилом. Владислав Наместников тренируется в тройке с Бренданом Лемье и Лиасом Андерссоном.
25 сентября «Рейнджерс» обыграли в предсезонном матче «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1. Кравцов отметился первым голом в составе «синерубашечников», а Панарин забросил две шайбы.
Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.
Гол Панарина и Бучневича — это шедевр! Они начали комбинацию от своих ворот
Фанаты «Рейнджерс» были в восторге. Наши игроки показали им, что такое русская школа хоккея.
- 26 сентября 2019
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