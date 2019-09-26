«Аризона» вызвала из фарм-клуба голкипера Ивана Просветова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» вызвал из фарм-клуба голкипера Ивана Просветова. Об этом сообщает официальный сайт команды.



Ранее 20-летний вратарь находился в расположении клуба «Таксон Роудраннерс». Предыдущий сезон Просветов провёл в составе «Сагино Спирит» в Юниорской лиге Онтарио. Он принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, одержав 36 побед, пропуская 2,94 шайбы за матч и отражая 91% бросков. В плей-офф россиянин провёл 12 матчей, пропуская 2,38 шайбы и отражая 93% бросков.

Просветов был задрафтован «Койотс» в четвёртом раунде драфта 2018 года под 114-м номером.

В сезоне-2018/19 «Аризона» заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Койоты» отстали от «Колорадо Эвеланш», занявшего восьмое место, на четыре очка.