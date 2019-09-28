Е. Свечников: чувствую, что вернулся и начинаю играть так же, как раньше

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников прокомментировал своё выступление в предсезонном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б).
«Я чувствовал себя хорошо. Мы хотели другого результата, но ощущения у меня были нормальные. Я хорошо двигался, прессинговал. Честно, чувствую, что я вернулся, что я начинаю играть так же, как раньше. Дискомфорт ещё есть, но он уйдёт через игры и тренировки.
Я весь год ждал этого, что снова начну играть, буду с командой. Теперь это время настало. Могу сказать, что я собой горжусь. Весь год я тяжело работал, каждый день, это было непросто. Не думал, что всё так сложится, но всё получилось хорошо.
После такой страшной травмы мне помогает то, что я выхожу на лёд и не испытываю никакого давления. Не думаю, что кто-то от меня что-то ждёт, но я знаю, что сделал всё, что мог. Думаю, я проделал хорошую работу», — приводит слова Свечникова пресс-служба клуба.
В матче с «Торонто» россиянин провёл на льду 17 минут 27 секунд, нанёс 5 бросков в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».
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