«Детройт Ред Уингз» отправил Е. Свечникова в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» отправил форварда Евгения Свечникова в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге, информирует официальный сайт «красных крыльев».
22-летний россиянин во время этой предсеонной подготовки набрал 4 (2+2) очка в 5 матчах.
«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. В матчах прошлого регулярного чемпионата Свечников-старший участия не принимал из-за травмы крестообразных связок правой ноги. В НХЛ 21-летний форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «–2».
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября.
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