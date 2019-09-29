Наместников забросил шайбу в ворота «Айлендерс»

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В настоящее время «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Счёт после двух периодов – 1:1.

Счёт в матче на 13-й минуте первого периода открыл нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников. Россиянину ассистировали Лиас Андерссон и Райан Линдгрен.

Видео гола Наместникова можно посмотреть в «Твиттере».

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября.

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