Наместников забросил шайбу в ворота «Айлендерс»
В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В настоящее время «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Счёт после двух периодов – 1:1.
Счёт в матче на 13-й минуте первого периода открыл нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников. Россиянину ассистировали Лиас Андерссон и Райан Линдгрен.
Видео гола Наместникова можно посмотреть в «Твиттере».
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября.
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