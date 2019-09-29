Генменеджер «Колорадо»: контракт с Рантаненом был нашей приоритетной задачей

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал заключение шестилетнего контракта с нападающим Микко Рантаненом.

«Контракт с Микко был нашей приоритетной задачей. Мы рады, что он будет у нас в ближайшие шесть лет. Микко заработал репутацию одного из сильнейших молодых крайних нападающих и вошёл в костяк нашей команды, где он играет очень большую роль. Мы рады, что он возвращается и будет с нами готовиться к сезону», — цитирует Сакика пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+13» и 54 минутах штрафного времени. Финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.