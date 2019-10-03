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Бэбкок: Михеев — замечательный человек, который любит хоккей

Бэбкок: Михеев — замечательный человек, который любит хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о новичке своей команды, российском нападающем Илье Михееве.

«Михеев — замечательный человек, который любит хоккей. Вы увидели только его старт. Вы увидите здесь хоккеиста», — приводит слова Бэбкока североамериканский журналист Дэйв Маккарти в своём «твиттере».

В своём дебютном матче в НХЛ Михеев поразил ворота «Оттавы Сенаторз» (5:3) и отметился результативной передачей.

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился 4 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами.

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