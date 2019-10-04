Андрей Свечников провёл эффектный силовой приём против Брендана Галлахера
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» дома по буллитам обыграл «Монреаль Канадиенс» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0).
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 53 секунды и закончил матч с показателем полезности «+1». Российский нападающий отметился эффектным силовым приёмом против форварда «Монреаля» Брендана Галлахера. Свечников опрокинул канадского нападающего на лёд, но и сам не остался на ногах.
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Статистика Андрея Свечникова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
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