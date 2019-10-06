«Питтсбург» — «Коламбус»: Малкин получил травму в противоборстве с Гавриковым
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт третий период, хозяева впереди со счётом 6:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму во втором периоде. После столкновения с зщитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.
В составе «Питтсбурга» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
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