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«Питтсбург» — «Коламбус»: Малкин получил травму в противоборстве с Гавриковым

«Питтсбург» — «Коламбус»: Малкин получил травму в противоборстве с Гавриковым
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт третий период, хозяева впереди со счётом 6:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму во втором периоде. После столкновения с зщитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.

В составе «Питтсбурга» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

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