«Вашингтон» отказался от услуг Бойда. Он видел шанс в дисквалификации Кузнецова
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Трэвис Бойд выставлен на драфт отказов, информирует пресс-служба столичного клуба в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист не провёл ни одного матча. В сезоне-2018/19 нападающий принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт пять заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «+6» и шести минутах штрафного времени.
Ранее Бойд заявлял, что постарается воспользоваться трёхматчевой дисквалификацией одноклубника Евгения Кузнецова. Россиянин получил такое наказание за употребление кокаина.
Кроме того, «Кэпиталз» отправили в Американскую хоккейную лигу словацкого защитника Мартина Фегервары, который теперь будет играть за «Херши Беарз».
Нападающий «Вашингтона»: для меня дисквалификация Кузнецова — абсолютный шанс
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