Агент Наместникова: сделка могла случиться ещё летом, роль в «Оттаве» обговорена

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего Владислава Наместникова, прокомментировал его обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Оттаву Сенаторз».

«После этого года у Влада Наместникова заканчивался контракт с «Рейнджерс». Мой клиент становился неограниченно свободным агентом. Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит хотел видеть в своих рядах и Никиту Зайцева, и Влада Наместникова.

Эта сделка могла случиться ещё летом, но тогда не срослось. Влад доволен обменом, он счастлив присоединиться к новой команде. Его роли в «Оттаве» были заранее обговорены, всё в порядке», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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