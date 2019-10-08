Наместников выбрал номер, под которым будет играть в «Оттаве»

Новичок клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Владислав Наместников будет играть под 90-м номером, информирует канадская команда в «Твиттере». Напомним, сегодня, 8 октября, российского форварда выменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» на защитника Ника Эберта и право выбора в четвёртом раунде драфта-2021.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Оттавы».

В минувшем сезоне Наместников набрал 31 (11+20) очко в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ. В текущей регулярке россиянин сыграл 2 игры за «Рейнджерс» при общем показателе «-2».



Эберт провёл сезон-2018/19 в шведском клубе «Эребру», где набрал 33 (11+22) очка в 49 играх. Этот сезон защитник начал в составе фарм-клуба «Оттавы» «Бельвиль Сенаторз».