Наместников тренируется в звене Анисимова, Абрамов — в четвёртом звене «Оттавы»

Новичок клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Владислав Наместников работает на тренировке в звене Артёма Анисимова, информирует клубный журналист Брент Уоллас.

Наместников, Анисимов и Коннор Браун образовали вторую тройку нападения команды Ди Джея Смита. Ещё один российский нападающий — Виталий Абрамов — занимается в четвёртой тройке вместе с Жан-Габриелем Пажо и Скоттом Сабурином.

Сегодня, 8 октября, Наместникова выменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» на защитника Ника Эберта и право выбора в четвёртом раунде драфта-2021. В минувшем сезоне Наместников набрал 31 (11+20) очко в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ. В нынешней регулярке россиянин сыграл два матча за «Рейнджерс» при общем показателе «-2».