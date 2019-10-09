Главный тренер «Оттавы» назвал сильные качества Наместникова
Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит прокомментировал переход в команду Владислава Наместникова, акцентировав внимание на сильных качествах российского нападающего.
«Наместников может играть в любых ситуациях. Здесь он для себя получит новый шанс. Помню его ещё по юниорам, как он здорово играл в атаке. А с тех пор он научился ещё и хорошо в защите действовать. Есть и мастерство, и реакция. Думаю, Наместников поможет „Оттаве“ стать лучше», — цитирует Смита пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне Наместников набрал 31 (11+20) очко в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ. В нынешней регулярке россиянин сыграл два матча за «Рейнджерс» при общем показателе «-2». В новом клубе Наместников продолжит играть под 90-м номером.
Наместников тренируется в звене Анисимова, Абрамов — в четвёртом звене «Оттавы»
- 9 октября 2019
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