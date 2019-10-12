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Итоги игрового дня НХЛ 12 октября 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 12 октября 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх встречах приняли участие четыре российских игрока.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Нападающий Андрей Свечников записал в актив один гол и одну результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Форвард Евгений Дадонов также набрал 2 (1+1) очка во встрече с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б), а голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32. Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков не отметился результативными действиями, проведя на льду более 14 минуте во встрече с «Анахайм Дакс» (1:2).

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»30 из 3293,82:3 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»1+1+22320-17.00
Дадонов (н)«Флорида»1+1+20200-15.44
Гавриков (з)«Коламбус»0+000021-14.18
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