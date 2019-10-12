Итоги игрового дня НХЛ 12 октября 2019 года для российских хоккеистов
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх встречах приняли участие четыре российских игрока.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Нападающий Андрей Свечников записал в актив один гол и одну результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Форвард Евгений Дадонов также набрал 2 (1+1) очка во встрече с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б), а голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32. Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков не отметился результативными действиями, проведя на льду более 14 минуте во встрече с «Анахайм Дакс» (1:2).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|30 из 32
|93,8
|2:3 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+1
|+2
|2
|3
|2
|0
|-
|17.00
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|+2
|0
|2
|0
|0
|-
|15.44
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|1
|-
|14.18
Драка с Овечкиным не загубила карьеру Свечникова. Сейчас он лучший русский в НХЛ
Гол и семь передач в пяти играх – как вам такое?
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