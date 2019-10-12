Итоги игрового дня НХЛ 12 октября 2019 года для российских хоккеистов

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх встречах приняли участие четыре российских игрока.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Нападающий Андрей Свечников записал в актив один гол и одну результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Форвард Евгений Дадонов также набрал 2 (1+1) очка во встрече с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б), а голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32. Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков не отметился результативными действиями, проведя на льду более 14 минуте во встрече с «Анахайм Дакс» (1:2).

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 30 из 32 93,8 2:3 Б

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Свечников (н) «Каролина» 1+1 +2 2 3 2 0 - 17.00 Дадонов (н) «Флорида» 1+1 +2 0 2 0 0 - 15.44 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 0 2 1 - 14.18