Таварес: хоккейное чутьё Михеева впечатляет, у него хорошие инстинкты
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал игру российского нападающего Ильи Михеева после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). В ходе матча Михеев был переведён в звено к Таваресу и Митчеллу Марнеру.
«Хоккейное чутьё Михеева впечатляет, в особенности учитывая переход в качестве молодого хоккеиста из-за океана. У него хорошие инстинкты. Он знает, как находит свободное пространство и как получать шайбу в правильных местах площадки», — приводит слова Тавареса журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».
В матче с «Вашингтоном» Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков и отметился заброшенной шайбой. Российский форвард выдал один из лучших стартов карьеры в НХЛ в истории «Торонто».
Президент «Авангарда»: если у Михеева всё получится в НХЛ, зачем же ехать сюда
- 17 октября 2019
-
08:01
-
07:53
-
07:31
-
07:29
-
07:20
-
07:08
-
07:02
-
06:56
-
06:48
-
06:37
-
06:20
-
06:07
-
06:00
-
05:48
-
05:05
-
04:51
-
04:44
-
03:56
-
03:39
-
03:30
-
03:00
-
02:49
-
02:43
-
01:59
-
01:37
-
00:00
- 16 октября 2019
-
23:59
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:00
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:31
Партнерский контент