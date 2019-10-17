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Таварес: хоккейное чутьё Михеева впечатляет, у него хорошие инстинкты

Таварес: хоккейное чутьё Михеева впечатляет, у него хорошие инстинкты
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал игру российского нападающего Ильи Михеева после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). В ходе матча Михеев был переведён в звено к Таваресу и Митчеллу Марнеру.

«Хоккейное чутьё Михеева впечатляет, в особенности учитывая переход в качестве молодого хоккеиста из-за океана. У него хорошие инстинкты. Он знает, как находит свободное пространство и как получать шайбу в правильных местах площадки», — приводит слова Тавареса журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

В матче с «Вашингтоном» Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков и отметился заброшенной шайбой. Российский форвард выдал один из лучших стартов карьеры в НХЛ в истории «Торонто».

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