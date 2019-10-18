Куинн — о поражении «Рейнджерс»: трудно держать себя в тонусе, только тренируясь

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5) назвал календарь чемпионата одной из причиной неудачной игры команды.

«Хорошая новость заключается в том, что теперь у нас будет больше хоккея. Трудно держать себя в тонусе, когда только тренируешься. Мы сможем извлечь уроки из этого поражения и в следующем матче с «Вашингтоном» будем лучше», — заверил главный тренер «синерубашечников».

До матча с «Дэвилз» «Рейнджерс» не играли в течение шести дней. Ещё больше «синерубашечники» отдыхали перед матчем с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). «Нью-Джерси» одержал первую победу в сезоне НХЛ. Ранее команда проиграла шесть матчей подряд.

«Рейнджерс» в свою очередь потерпели второе поражение подряд. В следующем матче «Дэвилз» встретятся с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз».