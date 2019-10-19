Победитель «зелёного дерби» получит кубок, изготовленный в форме чак-чака
Победитель матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Ак Барс» впервые в истории получит Кубок чак-чак. Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Пришло время решить, кому принадлежит чак-чак. С этого сезона у «зелёного дерби» появился свой кубок — Чак-чак Cup. Победитель сегодняшнего матча станет первым в истории противостояния обладателем кубка «зелёного дерби». Зарубимся?» — гласит сообщение пресс-службы «Салавата» в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» уфимского клуба.
«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» — на шестом месте.
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