Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зарипов — о драке с Умарком: это эмоции, на рукопожатии я пожелал ему удачи

Зарипов — о драке с Умарком: это эмоции, на рукопожатии я пожелал ему удачи
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

«Не получилось сыграть в тот хоккей, который планировали, о котором тренеры говорили нам перед игрой. Где-то допустили ошибки, которыми шустро воспользовался соперник. Мы прекрасно знаем «Салават», что в матчах с ними ни в коем случае нельзя делать какие-то даже мелкие ошибки. Это мы и увидели на льду. К сожалению, голов было не так много, но, думаю, зрителям всё понравилось.

Драка с Умарком? Это хоккей, тут бывает всякое — эмоции, ничего такого тут нет. Не люблю оценивать свою игру, поэтому вопрос, кто победил в драке, оставлю вам. Что сказал ему на рукопожатии? Пожелал удачи. После драки махать кулаками не надо, мы хоккеисты, два хороших игрока — у нас другие задачи», — цитирует форварда официальный сайт «Ак Барса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» выдали матч-концерт.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019