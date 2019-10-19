Зарипов — о драке с Умарком: это эмоции, на рукопожатии я пожелал ему удачи

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Не получилось сыграть в тот хоккей, который планировали, о котором тренеры говорили нам перед игрой. Где-то допустили ошибки, которыми шустро воспользовался соперник. Мы прекрасно знаем «Салават», что в матчах с ними ни в коем случае нельзя делать какие-то даже мелкие ошибки. Это мы и увидели на льду. К сожалению, голов было не так много, но, думаю, зрителям всё понравилось.



Драка с Умарком? Это хоккей, тут бывает всякое — эмоции, ничего такого тут нет. Не люблю оценивать свою игру, поэтому вопрос, кто победил в драке, оставлю вам. Что сказал ему на рукопожатии? Пожелал удачи. После драки махать кулаками не надо, мы хоккеисты, два хороших игрока — у нас другие задачи», — цитирует форварда официальный сайт «Ак Барса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.