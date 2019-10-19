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Квартальнов: «Ак Барсу» не хватило энергии и драйва, присутствовала инертность

Квартальнов: «Ак Барсу» не хватило энергии и драйва, присутствовала инертность
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3).

«Хотел бы поздравить Николая Цулыгина и его команду с победой. Здесь один гол — мало. Наверное, надо нам было в атаке сыграть получше. Не получилось. Мне кажется, немного энергии, драйва нам не хватило, присутствовала немного инертность.

Драка Зарипова и Умарка? Встречаются принципиальные команды, эмоции захлёстывают. Оказались они на льду, так получилась. Тут любая стычка могла быть. Давайте не акцентировать, Умарк это или Зарипов — любой мог стать участником драки.

Удовлетворён ли игрой команды? Сегодня неудовлетворён, мы проиграли. Нам очень много нужно работать и поправлять кое-какие моменты», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

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