Квартальнов: «Ак Барсу» не хватило энергии и драйва, присутствовала инертность

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Хотел бы поздравить Николая Цулыгина и его команду с победой. Здесь один гол — мало. Наверное, надо нам было в атаке сыграть получше. Не получилось. Мне кажется, немного энергии, драйва нам не хватило, присутствовала немного инертность.



Драка Зарипова и Умарка? Встречаются принципиальные команды, эмоции захлёстывают. Оказались они на льду, так получилась. Тут любая стычка могла быть. Давайте не акцентировать, Умарк это или Зарипов — любой мог стать участником драки.



Удовлетворён ли игрой команды? Сегодня неудовлетворён, мы проиграли. Нам очень много нужно работать и поправлять кое-какие моменты», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк «Салават Юлаев» и «Ак Барс» выдали матч-концерт.