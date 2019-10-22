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19 сейвов Худобина помогли «Далласу» победить «Оттаву», Наместников забил

19 сейвов Худобина помогли «Далласу» победить «Оттаву», Наместников забил
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду победил «Оттаву Сенаторз» — 2:1.

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте матча, отличился форвард хозяев Радек Факса. Перевес хозяев увеличился в середине второго периода, когда цели достиг бросок Джо Павелски. Окончательный счёт установил форвард гостей Владислав Наместников, отличившийся за минуту до конца третьего периода. Одним из главных героев матча стал вратарь «звёзд» Антон Худобин. Российский вратарь отразил 19 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Факса (Федун, Янмарк) – 18:58' (5x5)   2:0 Павелски (Бенн, Сегин) – 30:44' (5x4)   2:1 Наместников (Браун, Шабо) – 58:47' (6x5)

Нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 15 минут 27 секунд, успев отметиться шестью бросками. Его одноклубник Денис Гурьянов дважды бросил по воротам за 09.25. Результативными действиями хоккеисты не отметились.

Тренер «Далласа»: Худобин сделал классные сейвы и дал нам шанс на победу
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