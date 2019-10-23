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Третий номер драфта-2019 Дак быстрее Хьюза забил первый гол в НХЛ

Третий номер драфта-2019 Дак быстрее Хьюза забил первый гол в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхокс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго завершилась серией буллитов, которая принесла победу гостям — 2:1.

В основное время в составе «Блэкхоукс» отличился Кирби Дак, у «Голден Найтс» шайбу забросил Ник Холден. Победный буллит реализовал защитник «рыцарей» Ши Теодор.

Для выбранного под третьим номером на драфте НХЛ 2019 года Дака этот гол стал первым в североамериканской лиге. Кирби потребовалось всего два матча на то, чтобы впервые поразить ворота в матче НХЛ. Примечательно, что первый номер драфта нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз отличился только в восьмом матче в лиге.

Видео гола Дака можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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Джек Хьюз ожидаемо был выбран под первым номером.
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