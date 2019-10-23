Ковальчук — о броске в касание: вы, ребята, ещё не видели его толком

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал свой гол в большинстве, забитый щелчком в касание в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1).
«Сколько мне было лет и кто был тем, кто поставил мне бросок в касание? Вы, ребята, ещё не видели его толком, потому что, на мой взгляд, мы должны использовать его больше. Мы должны забивать больше голов в большинстве. Но на самом деле мой отец давал мне задания помногу бросать после тренировок, это были броски как на льду, так и вне его.
Как забивать чаще при розыгрыше большинства? Нужно просто больше двигаться. Все спецбригады по «убийству» меньшинства у соперников изучают записи. Нам нужно быть активнее, а когда что-то не получается, то играть попроще», — приводит слова Ковальчука официальный сайт клуба.
В последнем матче «Кингз» с «Виннипег Джетс» (3:2) Ковальчук очков не набрал. Напомним, что Илья на один гол отстаёт от Павла Буре, занимающего четвёртое место в списке лучших снайперов-россиян в истории НХЛ.
- 23 октября 2019
-
11:05
-
10:50
-
10:30
-
10:12
-
10:01
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:20
-
08:11
-
08:00
-
07:31
-
07:15
-
07:00
-
06:32
-
06:18
-
06:04
-
05:54
-
05:45
-
05:23
-
05:20
-
04:59
-
04:47
-
04:44
-
03:40
-
00:00
- 22 октября 2019
-
23:53
-
23:44
-
23:30
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:02