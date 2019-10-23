Ковальчук — о броске в касание: вы, ребята, ещё не видели его толком

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал свой гол в большинстве, забитый щелчком в касание в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1).



«Сколько мне было лет и кто был тем, кто поставил мне бросок в касание? Вы, ребята, ещё не видели его толком, потому что, на мой взгляд, мы должны использовать его больше. Мы должны забивать больше голов в большинстве. Но на самом деле мой отец давал мне задания помногу бросать после тренировок, это были броски как на льду, так и вне его.

Как забивать чаще при розыгрыше большинства? Нужно просто больше двигаться. Все спецбригады по «убийству» меньшинства у соперников изучают записи. Нам нужно быть активнее, а когда что-то не получается, то играть попроще», — приводит слова Ковальчука официальный сайт клуба.

В последнем матче «Кингз» с «Виннипег Джетс» (3:2) Ковальчук очков не набрал. Напомним, что Илья на один гол отстаёт от Павла Буре, занимающего четвёртое место в списке лучших снайперов-россиян в истории НХЛ.

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