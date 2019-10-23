Крикунов: Афиногенов ещё не совсем преобразился
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:1), которая стала для бело-голубых третьей кряду.
«У нас была последняя игра на этом выезде, поэтому ребята сыграли собранно, особенно в начале матча. Наверное, поэтому игра получилась, забили хорошие голы. Как только забили первый гол, «Адмиралу» пришлось идти вперёд, а мы удачно сыграли на контратаках. После четвёртого гола немного расслабились, а так, ребята молодцы – боролись и бились весь матч.
Я думаю, Афиногенов ещё не совсем преобразился. Что касается игрового время Бойкова, то пока есть ребята, которые играют сильнее», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Не забивавший с сентября 2018 года Афиногенов отличился во втором матче кряду
- 23 октября 2019
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