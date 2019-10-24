Василевский невероятным образом поймал шайбу на последней секунде матча. Видео

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» это поражение стало третьим кряду.

«Молнии» вышли вперёд за минуту до конца третьего периода усилиями Виктора Хедмана, однако в оставшееся время «Питтсбург» успел создать блестящий момент для того, чтобы сравнять счёт. Команде Майка Салливана удался финальный штурм, и за 0,3 секунды до конца периода шайба, казалось, уже летела в ворота «Тампы», однако голкипер «молний» Андрей Василевский невероятным образом поймал шайбу на самой линии. После видеопросмотра арбитры подтвердили, что шайба не пересекла линию ворот.

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