Светлов: Дальний Восток — последний адрес, по которому приезжают игроки

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов рассказал о сложностях, с которыми сталкивается дальневосточный клуб при комплектовании состава.



«Не обижая ребят, мы — один из последних адресов, по которому приезжают игроки. Все хотят играть в московских регионах, затем — Урал и Сибирь. Только потом — мы. В этом плане нам сложно конкурировать. Любой игрок понимает, что, попадая во Владивосток или Хабаровск, он получает дополнительные нагрузки, связанные с перелётами и часовыми поясами. Наши иностранцы справляются со своей ролью. У нас нет отдельных лидеров. У нас есть команда, которая хочет побеждать», — сказал Светлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

«Команда собирается, а не покупается». Почему «Адмирал» шумит в КХЛ Главный тренер дальневосточников Сергей Светлов поделился секретами нынешних успехов команды.