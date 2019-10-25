Светлов: Дальний Восток — последний адрес, по которому приезжают игроки
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов рассказал о сложностях, с которыми сталкивается дальневосточный клуб при комплектовании состава.
«Не обижая ребят, мы — один из последних адресов, по которому приезжают игроки. Все хотят играть в московских регионах, затем — Урал и Сибирь. Только потом — мы. В этом плане нам сложно конкурировать. Любой игрок понимает, что, попадая во Владивосток или Хабаровск, он получает дополнительные нагрузки, связанные с перелётами и часовыми поясами. Наши иностранцы справляются со своей ролью. У нас нет отдельных лидеров. У нас есть команда, которая хочет побеждать», — сказал Светлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.
«Команда собирается, а не покупается». Почему «Адмирал» шумит в КХЛ
Главный тренер дальневосточников Сергей Светлов поделился секретами нынешних успехов команды.
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