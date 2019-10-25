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Брукс: у «Рейнджерс» 99 проблем. Но Панарина в этом списке нет

Брукс: у «Рейнджерс» 99 проблем. Но Панарина в этом списке нет
Хоккей / НХЛ 0

Известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс поделился мнением о переводе форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина во второе звено «синерубашечников» к центральному форварду Райану Строуму.

«У «Рейнджерс» 99 проблем. Но Панарина в этом списке нет. Могли быть споры о том, готовы ли «рейнджеры» к Панарину, но не могло быть никаких споров о том, готов ли Панарин к «Рейнджерс». И хотя совсем недавно он сказал, что играет лишь процентов на 70 от своих возможностей, он — наименьшая проблема для команды. Тренер считает, что Артемий сможет процветать во второй тройке. Что ж, видимо, он прав», — отметил Брукс.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:2) Артемий забросил шайбу и завершил матч с показателем полезности «+4».

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