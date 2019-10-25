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Куинн: в «Рейнджерс» были жаркие дискуссии. Все посмотрели в зеркало

Куинн: в «Рейнджерс» были жаркие дискуссии. Все посмотрели в зеркало
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:2). «Синерубашечники» прервали пятиматчевую серию поражений.

«Отдаю должное лидерам, они взяли быка за рога. В среду у нас были очень жаркие дискуссии. Но все посмотрели в зеркало и поняли, что надо делать», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Первую шайбу в матче забросил форвард «рейнджеров» Артемий Панарин. До первого перерыва хозяева забросили ещё дважды – отличились Бретт Хауден и Райан Строум. В третьем периоде на голы Владимира Соботки и Марко Сканделлы команда из Нью-Йорка ответила точным броском Тони Деанджело, которому ассистировали Брэди Шей и Павел Бучневич. Для россиянина эта передача стала пятой в сезоне. В третьем периоде дубль оформил Райан Строум, ещё одна шайба на счету Криса Крайдера.

Куинн — о провале «Рейнджерс»: невозможно побеждать, не отдаваясь игре
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