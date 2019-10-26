«Вегас» — «Колорадо»: Флёри сделал потрясающую серию сейвов в первом периоде
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился первый период, «Эвеланш» впереди — 2:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В концовке первого периода голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри продемонстрировал серию великолепных сейвов.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Флёри — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».
Летом 2018 года канадский вратарь продлил контракт с «рыцарями» на три сезона с годовой зарплатой в размере $ 7 млн и будет выступать за клуб из Лас-Вегаса до окончания сезона-2021/22.
- 26 октября 2019
-
01:57
-
01:41
-
01:26
-
00:10
-
00:00
- 25 октября 2019
-
23:36
-
23:00
-
22:59
-
22:22
-
22:17
-
21:56
-
21:48
-
21:39
-
21:26
-
20:47
-
20:26
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:09
-
19:54
-
19:51
-
19:34
-
19:31
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:29
-
18:04
-
17:53
-
17:22
-
17:10
Партнерский контент