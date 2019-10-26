«Вегас» — «Колорадо»: Флёри сделал потрясающую серию сейвов в первом периоде

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился первый период, «Эвеланш» впереди — 2:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В концовке первого периода голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри продемонстрировал серию великолепных сейвов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Флёри — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

Летом 2018 года канадский вратарь продлил контракт с «рыцарями» на три сезона с годовой зарплатой в размере $ 7 млн и будет выступать за клуб из Лас-Вегаса до окончания сезона-2021/22.