Комиссар НХЛ: формат-плей-офф работает отлично, если вы не болельщик «Торонто»
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о нынешнем формате плей-офф.
Нынешний формат впервые был применён перед стартом сезона-2013/14. Его главной целью было создание продолжительного соперничества. Предполагалось, что постоянные встречи одних и тех же команд в плей-офф станут для них хорошим раздражителем в будущем.
«Формат-плей-офф работает отлично, если вы не болельщик «Торонто», — приводит слова Беттмэна Yahoo Sports.
«Торонто» дважды встречался с «Бостон Брюинз» в первом раунде плей-офф в течение двух последних лет. В обоих случаях «медведи» одерживали итоговую победу в семи матчах. Существует высокая вероятность, что в нынешнем сезоне команды снова встретятся в плей-офф.
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