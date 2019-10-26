Гавриков: выучил английский язык без помощи репетитора

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, как проходило изучение английского языка.
«Не скажу, что я специально к этому готовился. Всё шло постепенно. Вообще у меня 10 классов французского языка. Я учился в спецшколе в Ярославле. Английского же было всего пять. До седьмого класса я очень хорошо разговаривал на французском. Потом надо было много тренироваться с «Локомотивом», пошли разъезды. И я потерял язык — французский не так нужен, когда ездишь по Европе.
А ещё по месяцу находился в Америке на сборах. Приходилось схватывать английскую речь на лету. Когда живёшь и общаешься с людьми, то всё впитываешь. Да и сериалы с субтитрами можно посмотреть. Поначалу не всё понятно. Но когда читаешь, то какие-то слова запоминаются. Так что я не от репетитора всё получил, а из поездок», — цитирует Гаврикова официальный сайт НХЛ.
- 26 октября 2019
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