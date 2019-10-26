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Кудашов: проблема СКА — психологическая. От нас уходит уверенность

Кудашов: проблема СКА — психологическая. От нас уходит уверенность
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

«Думаю, была равная игра, и овертайм тому подтверждение. Был момент, когда могли забить, но мы пропустили. Мы легко пропускаем, а потом тяжело забиваем.

Сегодня мы пропускали необязательные шайбы. Наш вратарь пока ещё осваивается в новом коллективе. Это тоже не так просто.

Думаю, в первую очередь наша проблема — психологическая. От нас уходит уверенность. Пропускаем лёгкие голы из-за нервов. С физикой у нас всё хорошо, мы нормально тренируемся. Когда есть большие перерывы, то даже усиленно. Если нет — то немного в облегчённом варианте.

Нехватка лидеров в команде? Думаю, у нас есть игроки, которые способны выигрывать.

Видел ли я такие голы со вбрасываний? Да, видел. Думаю, оппонент на точке прозевал», — передаёт слова Алексея Кудашова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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